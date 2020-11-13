Koronavirüs aşısında sona gelindi! En büyük korku mutasyon

İSTANBUL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Aşı çalışmalarımız sona erdi. Ocak, Şubat döneminde Türkiye’ye de gelecek. Buradaki en büyük risk faktörü virüsün mutasyona uğraması.'' ifadelerini kullandı.

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Kovid-19’a karşı aşı çalışmaları devam ederken, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’ten umut veren açıklamalar geldi.

Alman firması Biontech ile Pfizer’ın ortak geliştirdiği “BNT162ö” adlı aşının yanı sıra, Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin aşılarının denek çalışmalarının yapıldığı İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki ilk sonuçların umut verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tükek, "Aşı çalışmalarımız sona erdi. İlk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu. Çalışmalar bu tempoda gider ve etkinlik sorunuyla karşılaşılmazsa bahar aylarında Covid-19’un azalacağını görebiliriz. Ancak tüm aşıların aynı derecede etkin ve güvenli olması gerekir. Çünkü farklı aşılardan kullanmak zorunda kalacağız" dedi.

''Buradaki en büyük risk faktörü virüsün mutasyona uğraması''

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, Amerikan, Alman ve Çin aşılarının Ocak, Şubat döneminde Türkiye’ye de gelmiş olacağını dile getiren Prof. Dr. Tükek, "Yüzde 90 etkinlikli bir aşı toplumsal bağışıklanma anlamına gelir. Buradaki en büyük risk faktörü virüsün mutasyona uğraması. Mutasyon en korktuğumuz olasılık. Şayet Covid-19 mutasyona uğramazsa bir kez aşı olanlar, ömür boyu virüsten korunmuş olacak. Şayet virüs influenza gibi her yıl farklılık gösterir yani mutasyona uğrarsa, yeni çalışma ve aşı takvimi gerekecektir" diye konuştu.

''Yeter ki aşı çıksın ve Türkiye’ye gelsin''

Aşı karşıtlarının sosyal medya üzerinden bir takım komplo teorilerini öne sürdüklerini de dile getiren Prof.Dr.Tükek, şöyle konuştu: “Kızamık, boğmaca ve çocukluk aşıları dahil bütün aşılardaki süreç Kovid-19 aşı sürecindeki gibi işledi. Faz 3 gönüllü insan denemeleri sayesinde aşının etkin olup, olmadığı anlaşılıyor. Alman aşısı için soğuk zincir konusu tartışılıyor. Türkiye’de eksi 70, 80 derecede Covid-19 aşısı muhafaza edecek depolama alanlarımız mevcut. Yetersiz olan kurumlara da gereken soğutucular alınır. Yeter ki aşı çıksın ve Türkiye’ye gelsin.”