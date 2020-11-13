CHP'li Orhan Sümer'in koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.Abone ol
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından Sümer'in testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlanıldığını duyurdu. Barut, "Covid-19 testi pozitif çıkan değerli Adana Milletvekilimiz, kıymetli mücadele arkadaşımız Orhan Sümer'e acil şifalar temennisiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.
Covid-19 testi pozitif çıkan değerli Adana Milletvekilimiz, kıymetli mücadele arkadaşımız Orhan Sümer'e acil şifalar temennisiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz. @orhanssumer pic.twitter.com/bFR641bbQ9— Ayhan Barut (@AyhanBarut01) November 13, 2020