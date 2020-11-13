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CHP'li Orhan Sümer'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından Sümer'in testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlanıldığını duyurdu. Barut, "Covid-19 testi pozitif çıkan değerli Adana Milletvekilimiz, kıymetli mücadele arkadaşımız Orhan Sümer'e acil şifalar temennisiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.

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