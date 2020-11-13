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Brezilya'da seçim vaatlerini anlatan belediye başkanı adayı canlı yayında öldü

İhlas Haber Ajansı

BREZİLYA'da belediye başkan adayı video konferans yoluyla seçim vaatlerini anlatırken kalp krizinden hayatını kaybetti.

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Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan Bom Jesus do Itabapoana’nın Belediye Başkanı Adayı Paulo Sérgio Cyrillo, video konferans üzerinden verdiği röportaj sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Canlı yayında hayatını kaybeden muhafazakar Cumhuriyetçi partinin temsilcisi Cyrillo, röportaj sırasında belediye başkanı seçilirse neler yapacağı konusunda açıklamalarda bulunuyordu.

73 yaşındaki Cyrillo’nın kalp krizi geçirerek kendisini kaybetmesi üzerine yayın aniden kesildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra Brezilya Barosu ile birlikte canlı yayını düzenleyen Metropolitan Sao Carlos Fakültesi (FAMESC) sosyal ağlardan bir mesaj yayınladı.

Mesajda, “Sevgili Paulo Sergio Cyrillo'nun ölümünün üzücü haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyarız. Duygularımızı ifade edecek sözümüz yok” denildi.

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