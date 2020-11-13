Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi hangi partiden nereli?

KÜÇÜKÇEKMECE'deki bir parkta PKK sembollerine benzer işaretlerin kullanılması sonucu soruşturma başlatıldı. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş Küçükçekmece Belediye Balkanı Kemal Çebi hangi partiden ve aslen nereli araştırması yapmaya başladı. İşte Kemal Çebi hakkında merak edilenler...

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Küçükçekmece Belediye Başkanı olan Kemal Çebi CHP'li. Küçükçekmece'deki bir çocuk parkına yapılan PKK sembolüne benzeyen işaretler ortalığı karıştırdı. Park bozuldu, bazı kişilere soruşturma açıldı. Bu haberin ardından Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kimdir soruları merak edildi. Kemal Çebi aslen Trabzonlu ve CHP'li.

Kemal Çebi kimdir: 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat Bilimleri Fakültesini 1982 yılında bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Kemal ÇEBİ 47 yıldır Küçükçekmece'de yaşamaktadır.

SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP ilçe Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığından ayrılarak Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Eğilim Yoklamasında sandıktan birinci çıktı aday yapılmadı.