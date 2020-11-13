Adana'da 4 yerinden bıçaklanan genç kadının ifadesi şüphelendirdi! Eşi gözaltında

ADANA'da 4 yerinden bıçaklanıp eşi tarafından hastaneye götürülen kadın olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Çelişkili ifadeler poliste şüphe uyandırdı. Kadının hastanede yaşam savaşı sürerken eşi ifade için gözaltına alındı.

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Olay, dün gece saatlerine doğru merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70118 Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Mahmut N., 4 yerinden bıçaklanmış haldeki eşi Sevimgül N.'yi taksi tutarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlike kaydı ile ameliyata alınan genç kadın, hastane polisine kendisini bıçakla yaraladığını öne sürdü. Mahmut N. de eşi Sevimgül'ün kendisini yaraladığını iddia etti.

Eşi gözaltında

Polis, ifadelerin çelişkili olması üzerine Mahmut N.'yi gözaltına aldı. Sevimgül N.'nin 4 yerinden bıçaklanmasını şüpheli bulan polis, Mahmut N.'yi ifadesini almak için Seyhan Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü.

Tedavisi devam eden Sevimgül N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.