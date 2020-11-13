İYİ Parti CHP Saadet Partisi ve HDP fena yakalandı Türk milleti metinden çıkarılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki dönemde, bir Anayasa değişikliği çerçeve metni oluşturdukları ortaya çıktı. Türk, Türk milleti ve Atatürk'ün olmadığı taslağın ayrıntılarını Nedim Şener yazdı.

Abone ol

İYİ Parti'den ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevkedilen Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'nin HDP ile yeni anayasa taslağı hazırladığı iddiası konuşuluyor.

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin temsilcilerinin uzmanlar eşliğinde dört ayda hazırlanan taslakta parlamenter sisteme dönüşten vatandaşlık tanımına, anadilin statüsünden anadilde eğitime, siyasi partilerin kapatılmasından cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanmasına kadar bir çok konuda değişiklik öngörülüyor

Taslağın adı “Anayasal Demokrasi Çalışması”. CHP'li İbrahim Kaboğlu, başkanlığındaki komisyonda 4 ayda hazırlanan taslağın detaylarını, Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Artık mızrak çuvala sığmıyor" başlıklı yazısında okurlarıyla paylaştı:

Atatürk, Türk, Türk milleti metinden çıkarılıyor

Peki komisyon nasıl bir ‘başlangıç’ metni öneriyor? Onu da taslaktan okuyalım:

“‘Biz, Anadolu uygarlıklarının mirasçısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, -çocukları dâhil- kadın ve erkek yurttaşları olarak, özünde insan onurunun bulunduğu hak ve özgürlüklere dayalı, eşitlik ve barış içinde yaşayan bir toplumu kurmak ve bunu gelecek kuşaklara emanet etmek amacıyla, bu Anayasa’yı hazırladık’ gibi bir cümle ile başlamalıdır.”

Görüldüğü gibi ‘Türk’, ‘Türk Milleti’, ‘Yüce Türk Devleti’, ‘ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’, ‘Vatan’ gibi kavramlar komisyonun çalışmasında yer almıyor.

Çift dilli eğitim önerisi

Komisyon, mevcut Anayasa’nın 3’üncü maddesindeki, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir” ifadesinden de rahatsızlığını kayda geçirmiş. Şöyle bir başlıkla görüşünü yazmış:

“Resmi Dil ve Türkiye’de Konuşulan Diller:

Türkiye Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlüğünü temsil eden, ‘Dili Türkçedir’ yerine ‘Resmi Dili Türkçedir’ ifadesiyle dolaylı olarak başka dillere de kapı açılmasını sağlamayı amaçlıyor.”

Hatta Fransa ve İspanya anayasalarından şu örnekler veriliyor:

“Resmi dil Türkçe olmakla birlikte, Fransa Anayasası’nın 75/1. maddesinde yer alan ‘Bölgesel diller Fransa’nın ortak mirasının parçasıdır’ ifadesine veya İspanya Anayasası’nın 3/3. maddesinde yer alan ‘İspanya’nın farklı dillerden oluşan zenginliği özel saygı ve koruma gösterilmesi gereken bir kültürel mirastır’ ifadesine benzer bir ifadeye Anayasa’da yer verilmelidir. Bu yönde ‘Türkiye’nin farklı dillerden oluşan zenginliği ortak kültürel mirasının bir parçasıdır’ cümlesi önerilir.”

Peki resmi dil konusundaki değişikliğin temel amacı ne?

CHP, İP, SP, HDP’nin oluşturduğu, İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki komisyon gizlemeden şöyle yazmış:

“Böylece yasa koyucunun çift dilli eğitim konusunda yapabileceği girişimlerin anayasal dayanağı sağlanarak Anayasaya aykırılık doğması önlenmiş olacaktır.”

Yani gizli amaç, Türkiye’de konuşulan dillerle ilgili değil, “çift dilli eğitim.”

Taslağın 15. sayfasında, “Anadilde eğitim konusunda yasa koyucuya belirli bir takdir alanı bırakılmalı ve çift dilli (resmi dil ve anadil) eğitime açıklık prensibini benimsemelidir, iki dilli eğitimin önü açılmıştır” deniliyor.

Üniter yapıda değişiklik

Sadece dil birliğini yok ederek değil, devletin üniter yapısının da değiştirilerek bölünmesinin önünü açacak değişiklikler de öneriliyor. Bunun yanında, mevcut Anayasa’nın 6’ncı maddesindeki, “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” maddesindeki yetkinin uluslararası kuruluşlara devredilmesi şöyle planlanmış: “Yetki devrini gerektiren ve insan hakları, demokrasi, barış ve hukukun üstünlüğü değerlerine bağlı kalarak kurulmuş uluslarüstü kuramlara üyeliğin getirdiği istisnaların saklı olduğu metinde belirtilmelidir”

İşte “millet ittifakı” denilerek ülkeyi bölünmeye götürecek Anayasa çalışması. Gerçek ortaya çıkıyor, artık mızrak çuvala sığmıyor..."