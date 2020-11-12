İşte İYİ Parti'yi karıştıran Anayasa taslağının tam metni! Ekip içinde HDP de var

Ümit Özdağ'ın akıl sağlığına bakmak lazım...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'ten Ümit Özdağ'a sert yüklendi. Akşener, "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz HDP ile CHP ile Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında. Bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık. Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım."