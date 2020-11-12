İşte İYİ Parti'yi karıştıran Anayasa taslağının tam metni! Ekip içinde HDP de var
İYİ Parti'den ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevkedilen Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin HDP ile yeni anayasa taslağı hazırladığını iddia etti. Meral Akşener "Akıl sağlığına bakmak lazım" dedi. 2018 yılında hazırlanan anayasa taslağı sızdı...
İhraç istemiyle disipline sevkedilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi’nin ortak Anayasa taslağı hazırladığını iddia etti. Özdağ, İYİ Parti'nin son dönemde de AK Parti ile yeni bir anayasa taslağı hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü. Özdağ'ın iddiası, İYİ Parti ve AK Parti tarafından sert bir dille yalanlansa da Özdağ iddiasını bugün de sürdürdü. Millet İttifakı'nın açık ve gizli ortaklarının hazırladığı anayasa taslağı da sızdı. İşte o iddialar ve o anayasa taslağı...
İYİ Partili Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti ile AK Parti yeni bir anayasa taslağı hazırlıyor iddiasını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert sözlerle yalanladı. Çelik, "Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır" dedi.
Ümit Özdağ'ın akıl sağlığına bakmak lazım...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'ten Ümit Özdağ'a sert yüklendi. Akşener, "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz HDP ile CHP ile Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında. Bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık. Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım."
Ümit Özdağ'dan Akşener'e videolu yanıt
İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi’nin ortak hazırladığı ileri sürülen Anayasa Taslağı’yla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Ümit Özdağ, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun geçen sene CNN Türk yayınındaki sözlerini paylaştı. Söz konusu videoyu paylaşan Özdağ, “İbrahim Kaboğlu, anayasa taslağını HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin birlikte hazırladığını 3 Ekim 2019 tarihinde kamuoyuna açıklamıştı” dedi.