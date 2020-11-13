Tottenham, Ozan Kabak'ı istiyor! 40 milyon Euro gözden çıkarıldı

İngiliz devi Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho Ozan Kabak'ta ısrarcı. 40 milyon Euro'yu gözden çıkaran Tottenham; adı Milan, Liverpool ile geçen Kabak için Ocak ayında Schalke ile masaya oturuyor.

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Galatasaray alt yapısında yetiştikten sonra Galatasaray’da yarım sezon forma giyen ardından 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’ın yolunu tutan Ozan Kabak’ın Bundesliga performansı bir hayli dikkat çekmişti. Stuttgart’ın kümeye düşmesiyle birlikte bu sefer 15 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Schalke’ye transfer olan Ozan Kabak burada da tam anlamıyla istediği ivmeyi yakalayamadı.

Önce David Wagner ardından Manuel Baum’la çalışan yetenekli stoper kulübün yaşadığı kaos ortamından çıkamazken ‘Mavilerin’ ligde tam 23 maçtır galibiyet yüzü görememesi oyuncunun kariyerini tehlikeye atmasına yetti.

Tottenham'dan sıcak temas

Hem Schalke’de hem de milli takımda sergilediği performansla potansiyelini ön plana çıkaran Ozan Kabak hakkında Milan, Liverpool, Real Madrid iddiaları ortaya atılsa da 20 yaşındaki defansın Tottenham’la görüşme halinde olduğu kaydedildi. Son yıllarda Türk futbolcuları yakından takip eden Jose Mourinho’nun Başkan Daniel Levy’den Ozan’ı istediği öğrenilirken İngilizlerin Ocak ayında Schalke’yle masaya oturacağı bildirildi.

Elinde Toby Alderweireld, Eric Dyer, Davinson Sanchez gibi tercihleri olmasına rağmen Ozan’ı kaçırmak istemeyen Mourinho’nun 40 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edilirken, anlaşmanın kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

Schalke’de 33 maçta görev alan Ozan 3 gol 1 asist yaparken, yıldız defans milli takımda ise 5 karşılaşmada forma giydi.