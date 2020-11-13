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Dolar ve euro yokuş aşağı! Döviz kademeli şekilde düşerken piyasalar rahatlıyor

Haftaya 8,50'nin üzerinde başlayan dolar/TL kuru bugün 7,62'ye kadar geriledi. Euro/TL ise 9 TL'nin altını gördü.

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Yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanan yurt içi piyasalar 19 Kasım'daki PPK toplantısına odaklanmış durumda. Bugünün gündeminde ise ekim ayı sanayi üretimi verisi ve TCMB Beklenti Anketi yer alıyor. 

Son durum!

Takip edilecek veriler

Bugün açıklanacak veri gündeminde sanayi üretimi, TCMB beklenti anketi ve perakende satış istatistikleri öne çıkıyor. Yurt dışında ise AB'de 3 çeyrek büyüme verileri, enflasyon ve ABD'de FOMC üyelerinin konuşmaları izlenecek.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19'a yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Powell, Covid-19 vakalarındaki artışın son dönemde kaydedilen ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceğine dikkati çekerek, "Ekonominin sağlam bir toparlanma yolunda ilerlediğini görüyoruz, ancak burada ana risk hastalığın ABD'de daha da yayılması" ifadelerini kullandı.

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