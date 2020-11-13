Şanlıurfa'nın 'mıknatıs adamı' şaşırtıyor! Hastalıkları tedavi ettiğine inanıyor
ŞANLIURFA'da 'mıknatıs adam' olarak ünlenen Vahit Balan (68), görenleri hayret ettiriyor. Vücudunda bio enerji olduğuna inanan Balan'ın tek hedefi var.
Şair Nabi Mahallesi'nde yaşayan Vahit Balan, hastalıkları vücudundaki bio enerji sayesinde tedavi ettiğini iddia ediyor. Vücudunda bulunan bio enerji ile ilaçsız şekilde hastalıklara şifa bulduğunu öne süren Balan, havaların soğumasıyla birlikte migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini söyledi.
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'Mıknatıs adam' olarak ünlenen Vahit Balan, mıknatıs gücünün yaşının ilerlemesine rağmen her geçen gün daha arttığını belirtiyor.
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Balan, "Vücudumda doğuştan beridir mıknatıs gücü var. Defalarca doktora gitmeme rağmen bana vücudumda bio enerji olduğunu söylediler." dedi.
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Balan, "Bu gidişle vücudumdaki bio enerji gücü daha da artacak. Yaşım ilerlemesine rağmen mıknatıs gücümde azalma olmadı" diye konuştu.
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