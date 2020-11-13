Fahrettin Koca'dan müjde: Büyük ilerlemeler var yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda artış gösteren vaka ve ağır hasta sayılarının ardından vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; ''Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.''

ÖZGÜRCE NEFES ALACAĞIMIZ günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun. pic.twitter.com/WBZuyj8eNc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2020

Son 24 saatte korona virüsten 88 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 88 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 233’e yükseldi. Bugün toplam 148 bin 482 test yapılırken, 2 bin 841 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 404 bin 894 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 181 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 346 bin 794'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 230 olduğu açıklandı.