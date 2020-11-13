BIST 1.287
DOLAR 7,65
EURO 9,04
ALTIN 464,43
HABER /  SAĞLIK

Fahrettin Koca'dan müjde: Büyük ilerlemeler var yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim.'' dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda artış gösteren vaka ve ağır hasta sayılarının ardından vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; ''Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.''

Son 24 saatte korona virüsten 88 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 88 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 233’e yükseldi. Bugün toplam 148 bin 482 test yapılırken, 2 bin 841 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 404 bin 894 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 181 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 346 bin 794'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 230 olduğu açıklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüste Ankara senaryosu! Virüs ocak ayında hız kesecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da zehir tacirleri pes dedirtti! İlk kez böyle bir yöntem denendi
İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki park rezaleti nedeniyle 2 kişiyi görevden aldı
Dolar ve euro yokuş aşağı! Döviz kademeli şekilde düşerken piyasalar rahatlıyor
Fransız siyasetçi Melenchon: Ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var
İYİ Parti CHP Saadet Partisi ve HDP fena yakalandı Türk milleti metinden çıkarılıyor
Tutuklanan eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen’den HDP’ye eleştiriler
ÖNCEKİ HABERLER
73 maden sahası ihaleyle aramalara açılıyor! MAPEG ilanı Resmi Gazete'de
Koronavirüs sürecinde çocuklarda obezite ve D vitamini eksikliği arttı
Arka Sokaklar Esra Ruşan kimdir gerçekte kim oynuyor?
Bitlis'te heyelanlı bölgeye çelikten viyadük
Adana'da müstakbel damatla iş birliği: Kayınpeder tarihin ilk diplomasıyla yakalandı
Alev Alev 3. bölüm fragmanı
Yorumlar 14 yorum