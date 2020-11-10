Koronavirüste Ankara senaryosu! Virüs ocak ayında hız kesecek

Ankara'da koronavirüs salgının Ocak ayında hız keseceği senaryosu kabul görmeye başladı. Buna göre, aralık ayının ortalarında toplumun belirli bir kesimi hastalığı geçirmiş olacak. Toplumsal bağışıklık ideal olan yüzde 60’lara değil ama yüzde 40’lara ulaşmış olacak. Aralığın ikinci yarısında, COVID-19 geçiren sayısındaki artış nedeniyle bağışıklığa bağlı olarak salgın hız kesecek.