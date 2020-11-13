Korona olmuştu hastaneden görüntülendi! Tuncay Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan koronavirüsü yendi.

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3 Kasım'da CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da koronavirüs salgınına yakalanmıştı. Özkan yaptığı açıklamada "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın." ifadelerini kullanmıştı.



İzmir'de bir hastanede tedavi görmeye başlayan Özkan iyileşmeye başladı. Değerleri iyiye giden Özkan'ın oksijen ihtiyacı da azaldı. Günden güne iyileşen Özkan, bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.