İşte Galatasaray'da kritik seçimin tarihi ve gerçekleşeceği nokta

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçim genel kurul toplantısının saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını duyurdu.

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Galatasaray geçtiğimiz günlerde flaş seçim kararı almıştı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada seçimin yapılacağı tarih bir kez daha paylaşılırken camiada kritik zirvenin yeri de netleştirildi.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı' 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.