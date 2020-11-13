Emrah Serbes trafik kazasında öldürdüğü aileden sağ kalan kişiye icra takibi başlattı

Gazeteci Nedim Şener, 22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes hakkında şoke eden bir iddia da bulundu. Serbes'in aileden geriye kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattığını sosyal medya hesabından yazdı.