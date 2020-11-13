Emrah Serbes trafik kazasında öldürdüğü aileden sağ kalan kişiye icra takibi başlattı
Senarist Emrah Serbes, alkollü araç kullanarak trafik kazası yapmış ve aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olmuştu. Serbes, ailenin geriye kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattı.
Gazeteci Nedim Şener, 22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes hakkında şoke eden bir iddia da bulundu. Serbes'in aileden geriye kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattığını sosyal medya hesabından yazdı.
İcra emrini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Nedim Şener, "İnanılmaz ama gerçek. Emrah serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra davası başlattı. Dikkat sonunda 't' yok, para var" ifadelerini kullandı.
22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mevcut infaz yasasına göre cezanın 2/3'nü cezaevinde geçirip 1 yıl da denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi gereken Emrah Serbes'in 7 yıl 10 ay 23 gün cezaevinde kalması gerekiyor.
Emrah Serbes 3 yıl 8 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilecek. Yani Serbes, 4 yıl 2 ay 28 gün erken tahliye oldu.