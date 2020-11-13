BIST 1.287
DOLAR 7,65
EURO 9,04
ALTIN 464,43
HABER /  FENERBAHÇE

Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, çekilen MR sonucu Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ile ilgili açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 7 maçta forma giyip 1 gol kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Uzman isimden Marmara için korkutan 'katil fay' uyarısı tsunami etkisi de gösterecek
Fahrettin Koca'dan müjde: Büyük ilerlemeler var yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Antalya'da zehir tacirleri pes dedirtti! İlk kez böyle bir yöntem denendi
İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki park rezaleti nedeniyle 2 kişiyi görevden aldı
Dolar ve euro yokuş aşağı! Döviz kademeli şekilde düşerken piyasalar rahatlıyor
Fransız siyasetçi Melenchon: Ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var
ÖNCEKİ HABERLER
Moody’s: Ekonomik toparlanma artan koronavirüs vakalarının tehdidi altında
Galatasaray'dan Belhanda'ya yeni sözleşme
Üst düzey El-Kaide yöneticisi öldürüldü! Fransa duyurdu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamıştı! Geniş katılımlı Rus heyeti bugün Ankara'da olacak
Balıkesir’de konut satışlarında büyük artış
Alev Alev dizisi oyuncuları Çelebi Kayabeyli kimdir gerçek adı?
Yorumlar