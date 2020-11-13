Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe Kulübü, çekilen MR sonucu Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.Abone ol
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ile ilgili açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 7 maçta forma giyip 1 gol kaydetti.