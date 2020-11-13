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Elon Musk’tan kafa karıştıran Covid-19 açıklaması: Dört test yaptırdım ikisi pozitif ikisi negatif çıktı

Dünyaca ünlü milyarder iş adamı Elon Musk sosyal medya hesabından şaşkınlık yaratan bir açıklama yaptı. Musk, "Dört corona virüsü testi yapıldı. Bunlardan ikisi pozitif, diğer ikisi ise negatif çıktı" dedi.

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Koronavirüsün pençesine düşen son isim Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk oldu. Ancak 49 yaşındaki iş adamının yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

"Düzmece bir şeyler dönüyor"

Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Musk, “Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez corona testine girdim. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’nin hızlı antijen testi” dedi.

Musk belirti gösterip göstermediğine yönelik başka bir soruya ise, “Tipik grip belirtileri. Sıra dışı bir şey olmadı” yanıtını verdi.

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