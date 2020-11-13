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Bursa'da böyle vahşet görülmedi! Pelikana yapılanlar büyük tepki çekti

BURSA’nın Karacabey ilçesinde av tüfeği ile ateş edilen pelikan ağır yaralandı. Yaralı pelikanın vücudunun çeşitli yerlerine saplanan saçmalar operasyonla çıkarıldı.

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde avcılar tarafından ateş edilen pelikanın çeşitli yerlerine saplanan saçmalar hayvanı ağır yaraladı. Uçamaz durumda olan ve vatandaşlar tarafından bulunarak Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen pelikan uzman veterinerler tarafından tedavi altına alındı.

Vücudundaki saçmalar çıkartılarak başlanan tedavi iyi sonuç verince, takviye vitaminler ve ilaçlarla pelikan kısa sürede sağlığına kavuştu. Bir süre daha merkezde kaldıktan sonra doğal yaşama bırakılacak olan pelikan özel bir bölümde tutuluyor.


"Şu an bu durumu toparlıyoruz"
Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, pelikanın vücudunun çeşitli yerlerinde saçma delikleri olduğunu belirterek, "Saçmalar temizlendikten sonra yaralara pansumana başladık. Muhtemelen avcılar tarafından ateş edilmiş olabileceğini tespit ettik. Şu an genel durumu iyiye gidiyor. Tedavi tamamlanınca doğaya salacağız. Günlük rutin kontrollerini de yapmayı sürdürüyoruz. Şu an yaraları kapandı ama saçma yaralanmasına maruz kaldıktan sonra hayvan beslenememeye bağlı olarak güçten düştü. Şu an bu durumu toparlıyoruz” diye konuştu.

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