BIST 1.287
DOLAR 7,66
EURO 9,04
ALTIN 463,82
HABER /  EKONOMİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Selçuklu-1 kuyusundan ümit verici sonuçlar aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin ardından hem bu bölgede hem de Doğu Akdeniz'de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda yeraltı kaynaklarına ulaşabilmek için sondaj kuyularının sayısı artırılıyor.

Yavuz sondaja devam ediyor 

Bu kapsamda Yavuz sondaj gemisi, Akdeniz'de Selçuklu-1 kuyusunda sondaj faaliyetini sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili son bilgiyi paylaştı.

"Ümit verici sonuçlar aldık''

Bakan Dönmez: "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak." dedi.

8 tane derin deniz sondajı yapıldı

Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen 3'üncü Türkiye 2023 Zirvesi’ne katılan Dönmez, 8 tane derin deniz sondajına sahip olduklarını, bunların bir kısmının Türkiye’nin kıta sahanlığında bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alınan ruhsat alanlarında olduğunu belirtmişti.

Selçuklu-1 vurgusu

"Selçuklu-1 kuyusunun civarında sismik çalışmalarımız devam ediyor." diyen Dönmez, yaptığı konuşmada Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusundan ümitli olduklarını söylemişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor
Uzman isimden Marmara için korkutan 'katil fay' uyarısı tsunami etkisi de gösterecek
Fahrettin Koca'dan müjde: Büyük ilerlemeler var yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Antalya'da zehir tacirleri pes dedirtti! İlk kez böyle bir yöntem denendi
İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki park rezaleti nedeniyle 2 kişiyi görevden aldı
Dolar ve euro yokuş aşağı! Döviz kademeli şekilde düşerken piyasalar rahatlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
'CoronaVac' isimli koronavirüs aşısı Adana'da uygulanmaya başladı
Bursa'da böyle vahşet görülmedi! Pelikana yapılanlar büyük tepki çekti
Yabancıya konut satışında 2020 beklentisi 7 milyar dolar
Bir Başkasın Meryem kim oynuyor Öykü Karayel kaç yaşında?
Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı
Alev Alev dizisi Ömer kimdir gerçek adı nedir Cihangir Ceylan yaşı kaç?
Yorumlar