Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Selçuklu-1 kuyusundan ümit verici sonuçlar aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

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Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin ardından hem bu bölgede hem de Doğu Akdeniz'de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda yeraltı kaynaklarına ulaşabilmek için sondaj kuyularının sayısı artırılıyor.

Yavuz sondaja devam ediyor

Bu kapsamda Yavuz sondaj gemisi, Akdeniz'de Selçuklu-1 kuyusunda sondaj faaliyetini sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili son bilgiyi paylaştı.

"Ümit verici sonuçlar aldık''

Bakan Dönmez: "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak." dedi.

8 tane derin deniz sondajı yapıldı

Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen 3'üncü Türkiye 2023 Zirvesi’ne katılan Dönmez, 8 tane derin deniz sondajına sahip olduklarını, bunların bir kısmının Türkiye’nin kıta sahanlığında bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alınan ruhsat alanlarında olduğunu belirtmişti.

Selçuklu-1 vurgusu

"Selçuklu-1 kuyusunun civarında sismik çalışmalarımız devam ediyor." diyen Dönmez, yaptığı konuşmada Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusundan ümitli olduklarını söylemişti.