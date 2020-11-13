CHP'den her ay bin kişi istifa ediyor iddiası doğrulandı ekim ayında 1035 kişi istifa etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarıyla ilgili verileri güncellendi. AK Parti 41 günde 450 binin üzerinde yeni üyeyle 11 milyon üye sayısını geçerken, CHP'nin üye sayısı bin 35 kişi azalarak 1 milyon 252 bin 905 olarak kayıtlara geçti.

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Siyasi partilerin faaliyetlerini takip eden ve belirli aralıklarla güncel üye sayılarını yayınlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 11 Kasım tarihi itibariyle ilan etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; üye sayısını artırmaya dönük kampanyalarını sürdüren AKP 11 milyonu geçti. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin üye sayısında düşüş yaşanırken AK Parti’den ayrılan isimlerin kurduğu Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi’nin üye sayılarında artış yaşandı.

AK Parti’nin üye sayısı 11 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her yıl 1 milyon olmak üzere 2023 yılı için 15 milyon üye hedefi koyduğu AK Parti geride kalan süreçte partiye üyelik kampanyalarına hız verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Ekim tarihinde açıkladığı üyelik sayılarında 10 milyon 592 bin 23 üyesi bulunan AK Parti, geride kalan 41 günde 457 bin 933 bin yeni üye katılımıyla toplam üye sayısını 11 milyon 49 bin 956’ya çıkardı.

Barış Yarkadaş: son 18 ayda 70 bin üye istifa etti CHP'de eylül ayında patlak veren 'Atatürk' tartışmasının ardından bir TV programında gündemi değerlendiren CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını belirterek son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söylemişti. Yarkadaş, "Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157 üye istifa etti. Sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" dedi.

MHP’nin üye sayısı geriledi

AK Parti’nin aksine Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin üye sayısında ise geride kalan 41 günde düşüş yaşandı. 1 Ekim tarihinde 495 bin 644 üyesi bulunan MHP'nin üye sayısı bu süreçte 2 bin 650 kişi azalarak 492 bin 994’e geriledi.

İYİ Parti 400 bin hedefine ulaşamadı

2020 yılı sonunda 400 bin üye hedefiyle üyelik kampanyası yürüten İYİ Parti ise son açıklanan rakamlara göre henüz bu hedefine ulaşamadı. 1 Ekim tarihinde 306 bin 809 olan partinin üye sayısı 9 bin 510 artarak 316 bin 319 oldu.

CHP’nin üye sayısı geriledi

Meclis’in ikinci büyük partisi olan CHP’nin üye sayısında da geride kalan 41 günde azalma yaşandı. 1 Ekim tarihinde 1 milyon 253 bin 940 üyesi bulunan partinin üye sayısı bin 35 kişi azalarak 1 milyon 252 bin 905 olarak kayıtlara geçti.

Halkların Demokratik Partisi’nin güncel üye sayısı 40 bin 509, Saadet Partisi’nin güncel üye sayısı ise 217 bin 309 olarak kayıtlarda yer aldı.

Gelecek ve Deva üye sayılarını artırdı

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlık görevini üstlendiği Gelecek Partisi de geride kalan 41 günde üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı. Bu dönemde 1’inci Olağan Kongresi’ni de yapan parti 1 Ekim’den bu yana 777 yeni üyeyle birlikte toplam 14 bin 986'ya ulaştı.

AK Parti’den ayrılarak siyasi parti kuran ve il, ilçe kongreleriyle örgütlenme çalışmalarını sürdüren Ali Babacan liderliğindeki DEVA da geride kalan 41 günde üye sayısını artırdı. 1 Ekim’de 5 bin 157 üyesi bulunan siyasi parti bu süreçte 4 bin 374 yeni üye katılımıyla toplam 9 bin 531 üyeye ulaştı.

2020’DE KURULAN 18 SİYASİ PARTİDEN 10’UNUN ÜYESİ BULUNMUYOR

Öte yandan 2020 yılının geride kalan 11 ayında 18 yeni siyasi parti kuruldu ve toplam siyasi parti sayısı 98’e yükseldi. Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA’nın yanı sıra yeni kurulan siyasi partilerden Güç Birliği Partisi’nin bin 607, Anadolu Birliği Partisi’nin 145, Merkez Ana Partisi’nin 60, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi’nin 66, Yeniden Birlik Partisi’nin 49, Barış ve Eşitlik Partisi’nin 23, Aydınlık Geleceğin Partisi’nin ise 32 üyesinin bulunduğu bilgisi Yargıtay tarafından açıklandı.

2020 yılında kurulan ve henüz üyesi bulunmayan 10 siyasi parti ise şu şekilde sıralandı:

Toplumsal Özgürlük Partisi, Umut Partisi, Yeni Yol Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi, Yenilik Partisi, Güzel Parti, Cesur Düşünce Partisi, Kuvayi Milliye Partisi, Doğru Parti, Bizim Parti.