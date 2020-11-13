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Ara tatilden sonra yüz yüze eğitim olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Yüz yüze eğitimin devam ettiği okullar bugün bir haftalık ara tatile giriyor. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle okulların tekrar yüz yüze eğitime dönüp dönmeyeceği tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilden sonra tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçme temennisinde olduklarını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından ara tatil ve yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün başlayacak ara tatile vurgu yapan Selçuk, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi. Selçuk, açıklamasında herkese çağrı yaparak bir de hasthag açtı. 

Selçuk'un açıklaması şöyle: "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

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