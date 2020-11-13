İstanbul Havalimanı'nda şok! PKK'lı terörist böyle yakalandı

DİYARBAKIR doğumlu her yerde aranan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Zanlının 120 bin TL verip, orijinalinden ayırması çok güç olan sahte pasaport yaptırdığı ortaya çıktı.

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Terör örgütü PKK'ya üye olmakla suçlanan zanlı, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gerçeğinden ayırması çok zor olan sahte pasaportla alana giren PKK zanlısı, Brezilya'ya gitmeye çalışıyordu. Havalimanı risk analiz ekipleri dikkatli davranınca bazı şüpheler olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde parmak izinden pasaportun ve kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.

PKK'lı olduğu iddia edilen şüpheli pasaporttaki fotoğraf ile kendi fotoğrafının eşleşmesi için her şeyi yaptı. Şüpheli önce saçını düzeltti ardından sağa sola dönerek fotoğraf çektirdi.Risk analiz uzmanı polis de pasaportu dikkatlice inceledi. Foyasını ortaya çıkaran ise parmak izi oldu. Zanlı kimliği de pasaportu da sahte çıkınca hemen kelepçelenip gözaltına alındı.

Brezilya üzerinden Almanya'ya gidecekti

Tutuklanan şüphelinin önce Brezilya'ya, ardından İspanya'ya en son da Almanya'ya gideceği belirlendi. İddiaya göre zanlı şüphe çekmemek için Brezilya'ya bilet almıştı.