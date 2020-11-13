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Guatemala'da özel jette ele geçirildi! Piyasa değeri 14 milyon dolar

GUATEMALA ordusu, 14 milyon dolar değerindeki bir tonluk kokain taşıyan özel jete operasyon düzenledi. Operasyonda güvenlik güçleriyle çatışan Meksikalı pilot çatışmada gözaltına alındı.

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Guatemala ordusu, 14 milyon dolar değerindeki bir tonluk kokain taşıyan özel jete operasyon düzenledi. Güvenlik güçleri, hava sahasını yasadışı geçmeye teşebbüs eden özel jeti inmeye zorladı. Guatemala Kamu Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Venezuela'dan kalkış yapan ve Meksika'ya gittiği tahmin edilen jetin Guatemala'nın radar sistemine yakalandığını belirtti.

Yetkililer, jete iniş emri verildiği ancak pilotun inmeyi reddettiği sırada jete operasyon düzenlendiği ifade edildi. Ordu yetkilileri ile jetin içindeki mürettabat arasında çatışma çıktığı kaydedildi. Çıkan çatışmada, 27 yaşındaki Audias Trinidad’ın öldüğü, Meksikalı pilot Joel Amaya (60), Kolombiya uyruklu Nicolas Cruz (24) yaralandığı ifade edildi. Guatemala ordusunun uyuşturucu taşıyan jette 14 milyon dolar değerinde 1028 paket kokain türü uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

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