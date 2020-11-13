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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza göz dikenleri acı bir akıbet bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da 41.Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim vatanımıza bayrağımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinden acı bir akıbet bekliyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar; 

- Türk silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensupları milletimizin gurur kaynağı cesaret ve zafer abidesi komandolarımız değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

''Ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır''
- Biraz önce milletimizin emaneti olan tugay sancağımızı teslim ettik. Askerlikte sancağın anlamını, önemini gerektiğinde can pahasına korunması gereken bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyoruz. Türk Ordusunun hiçbir sancağı son nefer can vermeden toprağa düşmemiştir. Ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Sizler de o şanlı ecdadın şanlı torunları olduğunu ispatlıyorsunuz.

''Komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur''
- Komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız. Her kim vatan toprağımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur. Dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin. Yüreği ve bileğiyle konuşan komandoya çok söz gerekmez. Zaferiniz bol Allah yardımcınız olsun. 

- Yolunuz açık gazanız, gazamız mübarek olsun Allah yar ve yardımcımız olsun, kalın sağlıcakla…

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak helikopter pistine geçti. Erdoğan'ın helikopteri Tekirdağ'daki program için buradan hareket etti. Erdoğan, Tekirdağ'a giderken Karadeniz'e hareket için Haydarpaşa açıklarında bulunan Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti.

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