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Adıyaman'da 113 adrese karantina

İhlas Haber Ajansı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 1 günde 113 ev karantinaya alındı.

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Sürekli maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor.

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 113 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.

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