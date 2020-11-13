Sultanbeyli’de yaya yoğunluğunun olduğu meydanlarda ve otobüs duraklarında sigara içme yasağı getirildi

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından Sultanbeyli Kent Meydanı, Merkez Camii Meydanı, Abdurrahmangazi Camii Meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Meydanı ve tüm otobüs duraklarında 12.11.2020 tarihinden itibaren sigara içme yasağının başladığı bildirildi.

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Sultanbeyli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca apartman ve sitelerde kat malikleri kurul toplantılarının da Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde ertelenmesini kararlaştırdı.

Emniyet ve zabıta Ekipleri sigara denetimlerine Başladı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirüsle mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak ve kalabalık alanlarda maskenin doğru kullanılması sağlamak için sigara içme yasağı getirildi." dedi.

Metin Kubilay, "Söz konusu alanlarda Emniyet ve Zabıta ekiplerimiz denetimlerine başladı. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız kurallara titizlikle uymalarıdır." diyerek seslendi.