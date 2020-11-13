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Rize Valisi Kemal Çeber sonunda isyan etti! Karantinaya alıyoruz 15 kişi arıyor

RİZE Valisi Kemal Çeber, yurtlara karantinaya alınan vatandaşların yakınları tarafından sürekli aranıp, istisna istenilmesine sitem etti. Çeber, “Karantina kurallarına uymadığı için 1 kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor” dedi.

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Rize’de koronavirüs ile mücadele sürecine değinen Rize Valisi Kemal Çeber, karantina sürecine uymayarak dışarıda yakalananların Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda misafir edildiğini, misafir edilen kişi sayısının ise 200’ü aştığını dile getirdi.

Çeber, yakalanarak yurda getirilen vatandaşların yurttan çıkartılması için kendisini arayanların "Bilmiyordu, affedin, bir daha olmayacak" gibi taleplerde bulunduğunu ve bu durumun kendilerini zor durumda bırakmasına rağmen taviz vermediklerini hatırlattı.

"Bir tane bile istisna yapmadık"

Çeber şu ifedeleri kullandı:

“Yurtta misafir ettiğimiz kişi sayısı 200’ü geçti ve bunların tüm maliyetini biz karşılıyoruz. Kendisi biliyor Covid-19 testinin pozitif olduğunu yada temaslı olduğunu ‘Bende bir şey yok’ diyor. Bizde onlara bunu yapmayı istemiyoruz ama 1 kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor. ‘Şu yakalanmış, haberi yokmuş, bu seferlik bağışlasanız. Sayın valim şu yakalanmış ama şöyle de acil bir işi varmış’ diyorlar. Yok, bir tane bile istisna yapmadık. Bu konularda iyi niyetli görüyorum ama bizi de kimsenin yormaması lazım. Kimsenin de bu tip şeylere girmemesi lazım. Dolayısıyla taviz veremeyeceğimiz bir konu bu.

'Mazeretleri dışarıya çıkmadan halledebilecek işler'

İzolasyonda olması gerekenler dışarıda yakalandığında, 3 bin 150 lira para cezası anında kesiliyor. Sonra yurda gidiyor, kendisi için takdir edilen izolasyon süresini orada tamamlıyor ve evinden uzak kalıyor. Aynı zamanda adli işlem için mahkemeye suç duyurusunda bulunuluyor. Bunların hepsi adli işlem de görüyor; ‘Halkın sağlığını tehlikeye atmaktan, kurallara uymamaktan’. Dışarıda yakalanmanın dışında ekstra bir veri de görülürse ondan da işlem yapılıyor. Aslında hiç gereği olmayan bir şey. Dışarıda yakalananların da mazeretleri benim bildiğim hep dışarıya çıkmadan halledebileceği işler."

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