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Kocaeli'de 13 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti

KOCAELİ'de Emirhan Genç (13) spor okulu öğrencisiydi. Antrenman sonrası soyunma odasında kalp krizi geçiren Genç, yaşama veda etti.

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Gebze Gaziler Mahallesi’nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 2 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antremanın ardından soyunma odasına giden çocuk, aniden fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç’e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emirhan Genç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, bugün hayatını kaybetti.

Emirhan Genç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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