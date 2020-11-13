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Kocaeli'de yaşandı! Kulede nöbet tutan askerler kadına saldırıyı durdurdu

KOCAELİ’inin Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi’nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında bir kadını dövüp bıçak çeken saldırgana kadından uzaklaşmaması halinde silah kullanacakları uyarısında bulundu. Paniğe kapılan saldırgan kaçtı, kadın tedaviye alındı.  

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Kocaeli'den bir kadına şiddet haberi daha geldi.  8 Kasım gecesi meydana gelen olayda Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında kimliği belirsiz bir erkeğinbir kadını darp ettiğini gördü. Erkeğin elindeki bıçağı da fark eden askerler, saldırgana kadından uzaklaşmaması halinde  silah kullanacakları yönünde uyarı yaptı. Paniğe kapılan saldırgan kadını bırakıp kaçtı.

Şüpheli her yerde aranıyor

Nöbetçi astsubay, hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kadını darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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