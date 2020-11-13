Ruhsar Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi! 561 milyon dolar sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılara uluslararası piyasadan 561 milyon dolar sendikasyon kredisi sağlandı" dedi. Bakan Pekcan, "Piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin göstergesi'' dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı." açıklamasını yaparak, "Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli" diye konuştu.

"Piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin göstergesi''

Bakan Pekcan şöyle devam etti:

"Söz konusu finansman ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi. Eximbank, 2020'de 2.5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor."

Türk Eximbank, 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni finansman sağladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, Türk Eximbank'ın dün imzalanan anlaşmayla Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 397,9 milyon euro ve 99.8 milyon dolar olmak üzere toplam 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni finansman sağladığını bildirdi.

Bu kredinin toplam maliyetinin, en yüksek tutarla katılan bankalar için euro diliminde 6 aylık Euribor + yüzde 2,50 ve ABD doları diliminde 6 aylık Libor + yüzde 2,75 olduğuna dikkati çeken Pekcan, krediye Avrupa, Uzak Doğu, Körfez Bölgesi ve Türkiye dahil olmak üzere geniş bir coğrafyadan toplam 23 bankanın katıldığına işaret etti.

Bu yılın sonuna kadar 350 milyon dolar kaynak sağlanacak

Türk Eximbank'ın sendikasyon işlemi dahil olmak üzere yılbaşından bu yana 2,5 milyar dolardan fazla fon kaynağını ihracatçıların hizmetine sunduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümeye etki edecek katma değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek olan Eximbank, 2020 yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon ABD doları daha ilave kaynak sağlamayı planlıyor. Desteklerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Söz konusu finansmanın ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."