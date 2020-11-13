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Eskişehir'de kumar baskınında 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza

Eskişehir'de bir dernek binasında kumar oynatıldığı iddiasıyla operasyon düzenleyen polis ekipleri 10 kişiye para cezası kesti.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, Ertuğrulgazi Mahallesi Damlalar Sokak'taki bir dernek binasına operasyon düzenledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonda kumarhaneye çevrilen binada sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini ve kumar oynadığını tespit ederek, 10 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca, dernek başkanı E.D. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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