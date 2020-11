Lewis Baker: Başarı, biraz sabrın sonunda gelecektir

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Lewis Baker, "Başarının gerçekleşmesi bir günde, bir gecede olabilecek bir şey değil. Bu biraz sabrın sonunda gelecek bir şey” diye konuştu.

İngiliz futbolcu, Trabzonspor Kulübü'nün dergisine açıklamalarda bulundu. Futbola başlamasının babası sayesinde olduğunu anlatan Baker, "Futbola çok genç yaşta başladım aslında. Babamla başladım diyebilirim. Kendisi beni her zaman antrenmanlara götürür, benimle ilgilenir ve futbol oynamama teşvik ederdi. Özellikle teknik konularda bana yardımları dokunmuştur. Futbola başlangıcım babam sayesinde oldu diyebilirim" dedi.

‘KAZANMAYI SEVERİM’

Oynadıkları maçlarda kazanmanın mümkün olmadığı maçlarda bile kazanmaya çalıştığını ifade eden Baker, “Kendi oyunumu şöyle ifade edebilirim, kazanılacak her puan ve her top için mücadele etmeyi seven, takım arkadaşlarım için mücadeleden kaçmayan bir takım oyuncusuyum. Kazanmayı severim. Her zaman kazanmak mümkün olmasa da kazanmaya çalışan, kazanmayı isteyen taraf olmayı tercih eden bir futbolcuyum. Genelde futbola odaklanmaya çalışan bir oyuncuyumdur. Futbol dışı konuları, transfer konularını çok fazla düşünen biri değilim. Ancak Trabzonspor’un bana olan ilgisini duyduğumda, Trabzonspor’un sezona dair ve geleceğe dair projelerinden bana bahsedildiğinde gerçekten bu projelerin içinde olmam gerektiğini hissettim. Bana olan ilgiyi ve takımın projelerini duyduktan sonra takıma katılmam kolay olmuştu. Sürecin bu şekilde geliştiğini söyleyebilirim. Kendi açımdan da iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. İyi bir takım var burada. Umuyorum sezon içinde maçlarımızı kazanarak hedeflediğimiz bu büyük hedeflere ulaşabiliriz” diye konuştu.

‘ANCAK MAÇ OYNAYARAK GELİŞEBİLİRSİNİZ’

Sezon boyunca oynayabileceği bir takımda oynamak istediğinden Trabzonspor’u tercih ettiğini belirten Baker, “Günün sonunda kararlar bildiğiniz gibi teknik direktörler, hocalar tarafından alınır. Son kararı veren hep onlardır. Ben buraya gelmeden önce de hocamızla çok dürüst bir diyalog yaşadığımı söyleyebilirim. Kendisi bana daha fazla oynama fırsatı bulmam gerektiğini, daha fazla oynamamın benim yararıma olacağını söyledi. Dürüst bir şekilde bana gerçekleri ifade etmişti. Ben de birkaç maç oynamaktansa sezon boyunca oynayabileceğim, en yüksek sayıda forma bulabileceğim yeri tercih eden birisiyim. Kendimi buna hazırlamaya çalışıyorum. Ancak maç oynayarak gelişebilirsiniz. Oyun tarzımıza bakarsanız buradan ne demek istediğimi de anlayabilirsiniz. Nasıl bir oyun oynama tarzımız, nasıl oynadığımız geleceğe dair neler yapmak istediğimizin ipuçlarını veriyor. Henüz mükemmel durumda olduğumuzu söyleyemem ancak her maç üstüne koyduğumuzu da hepimiz görebiliyoruz. Daha iyiye gidebilmek için, birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için zamana ihtiyacımız var. Arkadaşlarımızın karakterlerini tanımamıza ihtiyacımız var. Maçlara bakarsanız eğer daha iyiye gittiğimizi hepimiz görüyoruz. Bu bahsettiğim projenin ve başarının gerçekleşmesi bir günde bir gecede olabilecek bir şey değil. Bu biraz sabrın sonunda gelecek bir şey” şeklinde konuştu.

‘YEMEKLER HARİKA’

Trabzon’da her hangi bir zorluk çekmediğini ve yemeklerin harika olduğunu vurgulayan Baker, “Açıkçası çok fazla zorluk çektiğimi söyleyemem. Özellikle yemeklerden bahsedecek olursak yemeklerin harika olduğunu söylemem gerekir. Tabii ki dil konusu önemli, iletişim önemli. Burada da kulübümüzün yabancı oyunculara yardımcı olabilecek, onları buraya hazırlayabilecek, buradaki hayatını kolaylaştırabilecek insanların da var olduğunu düşündüğümüzde bu insanları özellikle futbolcuları sahaya çıkardığınızda daha kolay istediklerinizi alabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok fazla zorluk çektiğimi söylemem bu konular hakkında” dedi.