Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz'ü bitiriyor! İşte transfer taktiği

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz'ü Caner Erkin ve Gökhan Gönül'de olduğu gibi 'bekle ve gör' taktiğiyle transfer edecek.

Abone ol

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Fenerbahçeli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; Dorukhan Toköz ile hemen her konuda anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, başarılı orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekleyecek. Dorukhan devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmak isterse Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katacak. Aksi taktirde sezon sonunu bekleyecek.

İpler her an kopabilir

Dorukhan'ın sözleşmesi haziranda sona eriyor. Genç futbolcu şu anda Beşiktaş'ta düzenli forma giyse de sözleşme uzatmaması Siyah-Beyazlı yönetimde tepkiye neden olmuştu. Bu yüzden Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile her an ipler kopabilir.

7 lig maçında görev aldı

Dorukhan Toköz, bu sezon 7 lig maçında görev aldı. Bu maçların 6'sında ilk 11'de oynadı. Avrupa Ligi'nde de 1 maçta görev yaptı