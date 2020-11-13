ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a uyarı: Bir bireye bağlılık yemini etmedik

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Donald Trump'a uyarı niteliğindeki açıklamasında "Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik" diye konuştu.

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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" sözleriyle yanıt vermişti.

Başkent Washington'da Ulusal Ordu Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 'anayasaya bağlılık' mesajı veren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "Biz bir krala, kraliçeye, tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik. Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik" ifadelerini kullandı.

Milley'nin sözleri, Başkan Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden alınmasının ardından bakanlık bürokrasisinde yapılan görev değişikliklerinin ardından geldi.

"Bir bireye yemin etmiyoruz"

Milley'in yaptığı açıklama şöyle:

Ordular arasında eşsiziz. Bir krala ya da bir kraliçeye, bir tirana ya da bir diktatöre yemin etmiyoruz. Bir bireye yemin etmiyoruz. Hayır, bir ülkeye, bir kabile veya dine yemin etmiyoruz. Anayasaya yemin ediyoruz. Ve temsil edilen her asker, her denizci, havacı, denizci, Sahil Güvenlik görevlisi, her birimiz bu belgeyi bedeli ne olursa olsun koruyacak ve savunacağız.

Ne olmuştu?

Trump, seçimden önce istifasını sunan Esper'in ardından Pentagon'daki üst düzey sivil yetkililerin büyük bir çoğunluğunu görevden alıp yerine kendisine yakın isimleri atamıştı.

Genelkurmay Başkanı Milley, kampanya süreci devam ederken, 28 Ağustos'ta Kongre'de yaptığı açıklamada, seçim sonrasında iktidar değişimine dair bir belirsizliğin ortaya çıkması halinde ordunun tarafsız kalacağını vurgulayarak, "Seçimler konusunda çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünden yasal olarak ABD mahkemeleri ve Kongre sorumludur, ordu değil" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Biden şu ana kadar kazandığı 290 seçici delegeyle başkanlık için gerekli sayıya ulaşmış görünüyor. Trump'ın 217 seçici delege kazandığı seçimde, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sonuçlar henüz netleşmiş değil.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından yenilgiyi kabul edip görev devrine ilişkin süreci başlatmamasının yarattığı belirsizlik sürüyor.