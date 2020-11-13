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Yavuz Bingöl'ün menajerinin motosikletini çalıp kapkaçta kullanmışlar

YAVUZ Bingöl'ün menajeri Erden Demir'in motosikletini çaldıktan sonra aynı motosikletle Küçükçekmece'de kapkaç yapan şüpheliler yakalandı. 

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Edinilen bilgiye göre Yavuz Bingöl'ün menajeri Erden Demir'in motosikleti Beyoğlu Cihangir'de çalındı. Geçen hafta çalınan motosikletin 9 Kasım'da Küçükçekmece SEfaköy'de bir kapkaç olayında kullanıldığının bilgisine ulaşan polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.  Şüpheli Doğukan O.'nun  (20) 14, Umutcan K.'nın (26) 36 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, çaldıkları motosiklet Demir'e teslim edildi. 

"Kilidi kesip düz kontak yapmışlar"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Erden Demir olayı şöyle anlattı; "Sabah kalktığımda motorum yoktu. Zincire bağlamıştım. Hemen polisi aradım. İki gün gibi kısa bir süre içerisinde Oto Hırsızlık Amirliği motorumu buldu. Motorcu arkadaşlar motorlarını kapalı otoparka koymaları gerekiyor. Hırsızlıklar çok arttı. Çaldıkları motorlarla da kapkaçlar yapıyorlarmış. Bunlara prim vermemek için motorlarımızı daha sağlam bağlamalıyız. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekibine çok teşekkür ediyorum. Düz kontak yapmışlar. Öylece sürüp götürmüşler " dedi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

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