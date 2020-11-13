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Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan (46), cüzdanını çaldırdıktan sonra kimliğini çıkartmak için gittiği nüfusta, kendi kimlik bilgilerinde ölen çocukluk arkadaşının fotoğrafını gördüğünü iddia etti. Neye uğradığını şaşıran Oğan, “Ölmeden önce kazık attı, kefeni yırttı. Olan bana oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan, hakkında arama kararı bulunan Ö. K. ile 1 yıl önce tüm kimlik bilgilerini paylaştı.

Oğan, 1,5 ay önce caminin tuvaletine girdiği sırada içerisinde kimliği, otobüs kartı, engelli kimlik kartının bulunduğu cüzdanı çaldırdı. Polise giderek şikayetçi olan Oğan, ardından nüfus müdürlüğüne giderek kimliğini yeniletmek istedi. İddiaya göre Oğan, kimlik çıkartmak için parmak izi okutucusuna bastığında, ekranda kendisine ait kimlik bilgileri çıktı ancak fotoğrafta ise ölen çocukluk arkadaşı Ö. K. ile karşılaştı. Fotoğrafın eşleşmemesi üzerine yeni kimlik çıkartamayan Oğan, kimliğine kavuşabilmek için yardım istiyor.

“Ölmeden önce kazık attı”
Duruma anlam veremediğini anlatan Hüseyin Oğan, zor durumda olduğunu belirterek, “Arkadaşım rahmetli oldu. Nüfusta arkadaşımın öldüğünü söyledim. 10 sene önceki kimliğimi gösterdim ama alamadım. Arkadaşımın aranması vardı ve her şeyimi biliyordu. Böyle bir hainlik yapacağını aklım almadı. Ölmeden önce bir kazık attı. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet olsun ama kendini kurtarmak için beni öne attı. Kefeni yırttı, olan bana oldu. Onun aranması da o zaman kayboldu, çünkü o ben oldum” dedi.

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