Nevşehir'de korkunç olay!İş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü

Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Isparta'da vakalar arttı! Bir köye giriş çıkışlar 26 Kasım'a kadar yasaklandı

İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler kendini böyle savundu