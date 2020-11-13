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Emmanuel Macron: Ermenistan'ın yanındayız Dağlık Karabağ için Erivan'a insani yardım göndereceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın yanında olduklarını belirterek Dağlık Karabağ için Erivan'a insanı yardım göndereceklerini açıkladı.

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Ermenistan'ın yenilgiyi kabul edip Dağlık Karabağ'dan çekilmeyi kabul ettiği anlaşma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u rahatsız etti. 30 yılı aşkın süredir Karabağ sorununu görmezden gelen Minsk üçlüsünden biri olan Fransa, yine yangına odun taşıdı.

Fransa'daki Ermenileri temsil eden bir delegasyonu Elysee Sarayı'nda ağırlayan Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü ve "Dağlık Karabağ'daki tüm taraflar için adil, kalıcı ve kabul edilebilir bir siyasi çözüm oluşturmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Macron ayrıca Fransa'nın, tarihi dostu Ermenistan'ın yanında durduğunu söyledi.

Toplantıya katılanlar arasında Ermenistan'ı destekleyen STK'lar ile ünlü şarkıcı Charles Aznavour'un oğlu Nicolas Aznavour ve dünya şampiyonu futbolcu Youri Djorkaeff gibi isimler vardı.

Sık sık Fransa'nın Ermenistan'ın yanında olduğunun altını çizen Macron, Dağlık Karabağ çatışmasında imzalanan ateşkesten sonra Ermenistan'a tıbbi bir misyon gönderme kararı almıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında eylül ayı sonlarında patlak veren ve altı hafta süren çatışmalarda bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan ateşkes anlaşması, uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ancak etnik Ermenilerin yaşadığı Dağlık Karabağ ve çevresindeki askeri harekatı durdurdu. Anlaşmaya göre, bölgeye 2 bin Rus barış gücü askeri konuşlandırılacak.

Dağlık Karabağ, 1994'te sona eren savaştan bu yana Ermenistan tarafından desteklenen etnik Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunuyordu.

Karabağ haritası

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