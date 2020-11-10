Ermenistan yenilince Kim Kardashian'a yorum yağdı 'Seninkiler teslim oldu!'

Kim'in pozunun altı yine Azeri ve Türk kullanıcıların yorumlarıyla doldu. Sosyal medya kullanıcıları Kardashian'a o çirkin yorumlarını hatırlatarak "Ne oldu paşinyannnn vermiyeceydin ne oldu", "Seninkiler teslim oldu" gibi yorumlarla tepkilerini gösterdi.