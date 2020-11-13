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İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,8867'ye geriledi. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise yüzde 12,47'ye yükseldi.

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Merkez Bankası, kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Açıklanan anket verilerine göre, yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 7,8867'ye geriledi.

Bir önceki anket döneminde dolar beklenti dolar/TL'nin yıl sonunda 7,8979 olacağı yönündeydi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentileri ise yükseldi

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu.

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 10,53'ten yüzde 10,77; 24 ay sonrası için ise yüzde 9,05'ten yüzde 9,2'ye çıktı.

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