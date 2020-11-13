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Kremlin açıkladı! Putin ve Erdoğan Türk-Rus gözlem noktası konusunda anlaştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ateşkesi izleyecek gözlem merkezinin Dağlık Karabağ dışında kurulması konusunda anlaştığını belirtti.

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Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Peskov'a Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki anlaşmanın imzalanması sürecinde Putin ve Erdoğan'ın temas kurup kurmadığı soruldu. Peskov, "Elbette bu süreç sırasında temaslar oldu. Bu temas sonucunda gözlem merkezinin Dağlık Karabağ sınırları dışındaki Azerbaycan topraklarında konuşlandırılması konusunda anlaşma sağlandı" yanıtını verdi.

Peskov, gözlem merkezindeki askerlerin halihazırda Rus barış gücü tarafından sağlanan ve desteklenen ateşkes sürecini izleme faaliyetlerini gerçekleştireceğini ekledi.

Son durum nasıl?

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılıyor. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kuruluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus-Türk gözlem merkezinin insansız hava araçları (İHA) yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğini ifade etmişti.

Lavrov, Türk gözlemcilerin hareket alanının Rus-Türk gözlem merkezinin konuşlandırılması için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki coğrafi koordinatlarla sınırlı olacağını ve merkezin Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacağını belirtmişti.

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