Denver 2 testi nedir çocuklarda Denver 2 testi nasıl yapılır?

Denver 2 testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini takip etmek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir araçtır. Peki, Denver 2 testi nedir ve nasıl yapılır? İşte, Denver 2 testi hakkında merak edilen bazı bilgilerAbone ol
Denver 2 testi, çocuk gelişimi safhasında uygulanan tarama testlerinden birisidir. 0-6 yaş aralığına sahip olan çocuklar için uygulanan Denver 2 testi, yaşa uygun becerilerin değerlendirilmesinde önem arz etmektedir. Peki, Denver 2 testi nedir ve nasıl yapılır? İşte, Denver 2 testi hakkında merak edilen bazı bilgiler
Denver 2 testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini takip etmek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir araçtır.
Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmede kullanılan bu test ;
*Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,
*Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel bir ölçütle doğrulamada,
*Gelişimsel olarak risk altındaki çocukları ( çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorun olanlar vb. ) izlemede kullanılır.
Zeka testi değil, gelişim tarama testidir. Kişisel- sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt testten ve 134 maddeden oluşur.
Kişisel- Sosyal: insanlarla iletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme
İnce motor- uyumsal: el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme,
Dil: duyduğunu anlama, dili kullanma
Kaba motor: hareket yeteneğini değerlendirir.
Yapılan test sonucunda gelişim alanlarında herhangi bir gecikme tespit edilmesi halinde, gecikmenin meydana geldiği gelişim alanına yönelik destekte bulunması için aile bilgilendirilir.