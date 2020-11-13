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Denver 2 testi nedir çocuklarda Denver 2 testi nasıl yapılır?

Denver 2 testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini takip etmek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir araçtır. Peki, Denver 2 testi nedir ve nasıl yapılır? İşte, Denver 2 testi hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Denver 2 testi, çocuk gelişimi safhasında uygulanan tarama testlerinden birisidir. 0-6 yaş aralığına sahip olan çocuklar için uygulanan Denver 2 testi, yaşa uygun becerilerin değerlendirilmesinde önem arz etmektedir. Peki, Denver 2 testi nedir ve nasıl yapılır? İşte, Denver 2 testi hakkında merak edilen bazı bilgiler

Denver 2 testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini takip etmek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir araçtır.

Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmede kullanılan bu test ;

*Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,

*Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel bir ölçütle doğrulamada,

*Gelişimsel olarak risk altındaki çocukları ( çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorun olanlar vb. ) izlemede kullanılır.

Zeka testi değil, gelişim tarama testidir. Kişisel- sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt testten ve 134 maddeden oluşur.

Kişisel- Sosyal: insanlarla iletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme

İnce motor- uyumsal: el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme,

Dil: duyduğunu anlama, dili kullanma

Kaba motor: hareket yeteneğini değerlendirir.

Yapılan test sonucunda gelişim alanlarında herhangi bir gecikme tespit edilmesi halinde, gecikmenin meydana geldiği gelişim alanına yönelik destekte bulunması için aile bilgilendirilir.

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