Bakırköy'de yayaların üzerine araç süren şahsa 9 yıl 3 ay hapis cezası

İSTANBUL Bakırköy'de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Bakırköy'de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanığın 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.