Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ve hukukla ilgili flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ il kongresinde yeni dönemi anlattı. Erdoğan, "Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Grup toplantısında piyasalara verdiği reform vaatlerini tekrarlayan Erdoğan, "Yeni reform paketiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor." dedi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Şehir hastanesi açılışı

Kongremizden sonra buradan ismini de açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır. Bize büyüklerimizi unutturmamak yakışır.

Şer senaryolar tedavüle sokulmuştur

Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Tükiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir.

Teşkilatlara uyarı

Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

Seçimi kazanmanın yolu milletimizle samimi bağlar kurmaktan geçiyor

Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz

AK Parti üyesi sayısı 11 milyon 200 bini buldu

AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir.

Koronavirüs döneminin en büyük belası sigara

Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli.

Az önce belediye başkanımızın mekanında hepinizin tanıyıp bildiği bir arkadaşa sigarayı bıraktırdık. 'Söz' dedi. Sözü aldık, şahitlerimiz var. Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız şahit oldular. Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım. Son zamanlarda bunlardan biri de çok sevdiğimiz, sempatik Burhan Kuru hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayışın temsilcisi CHP'dir

Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır.

Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık.

Yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Yeni bir istikrar büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz.

Enflasyonda hedef tek haneli rakamlar

Amacımız ülkemizi hedefleri doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak. Önceliğimiz şüphesiz enflasyonu tek haneli rakamlara ve orta vadeli programdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak temel hedeflerimiz arasında.

İnsan Hakları Eylem Planı'na öncelik veriyoruz

Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu anlamda önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform düzenlemeleriyle ilgili paketlerimiz devam ediyor. Bütçeden sonra Meclis'ten öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. İnsan Hakları Eylem Planı'na öncelik veriyoruz.