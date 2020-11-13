BIST 1.281
DOLAR 7,73
EURO 9,14
ALTIN 469,16
HABER /  YEREL

Antalya'da balıkçıların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! 19 gözaltı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da pazarda çıkan ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı sopalı kavgaya karışan 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çarşamba Pazarı'nın balıkçılar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre alacak konusunda husumetli olan 2 grup arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan taraflar, akşam saatlerinde yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca, sopa ve bıçak kullanılan kavgada Selim Turan, sol bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Turan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan 9 kişi ise ayakta tedavi edildi.

2 tabanca, pompalı tüfek ve dahası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'nın kadın polisleri poligonda erkek meslektaşlarına taş çıkarttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakırköy'de yayaların üzerine araç süren şahsa 9 yıl 3 ay hapis cezası
Cübbeli Ahmet Hoca hastalandı! Üst damağında yara çıktı konuşamıyor
İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini! Merkez Bankası açıkladı
Türkiye’nin ilk Vlogger Akademisi başladı
Emmanuel Macron: Ermenistan'ın yanındayız Dağlık Karabağ için Erivan'a insani yardım göndereceğiz
Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz'ü bitiriyor! İşte transfer taktiği
ÖNCEKİ HABERLER
MHRS hastane randevu iptal etme süresi kaç gündür?
Vicdansızlık! Samsun'da AVM'de terk edilmiş bebek bulundu
TÜBİTAK'tan girişimcilere 200 bin lira hibe! İşte şartlar ve son başvuru tarihi...
Beşiktaş'ın TFF'den karantina süresi talebi
Aksaray Valisi Aydoğdu'dan takdir toplayan davranış! Kadınlara protokolde yer açtı
Hekimoğlu 25. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar