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Antalya'da kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşadı! Cinayetten cezası vardı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da jandarmanın şüphe üzerine yaptığı incelemede firari cinayet hükümlüsü yakalandı. Kardeşinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştıran katilin 8 yıldır kaçak yaşadığı öğrenildi.

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Aksu ilçesi Topallı mevkisindeki kontrol noktasında, kimlik uygulaması yapılan kişiden şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı inceleme yaptı. Bunun üzerine adının L.M. ve 34 yaşında olduğunu iddia eden kişinin, 36 yaşındaki İbrahim Mol olduğu belirlendi.

Kardeşi L.M.'nin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırdığı saptanan Mol'un, 11 yıl önce Şanlıurfa'da işlediği cinayetin 8 yıl önce görülen son davasında, 27 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildiği, bu nedenle sahte kimlik düzenlediği ortaya çıktı.

Firari hükümlü İbrahim Mol, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Mol, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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