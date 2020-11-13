Kayseri'de 'çürük elmalardan meyve suyu' iddiasına Bakanlıktan flaş açıklama!

"Halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır"

Açıklamanın devamında, "Kayseri ve Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizin kapsamlı çalışmaları ve denetimleri sonucunda bölgede faaliyet gösteren meyve işleme (meyve suyu ,reçel vb) tesislerinde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Halkımızın sağlığı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ekiplerimiz hassasiyetle çalışmalarını sürdürecektir" sözlerini kullanıldı.