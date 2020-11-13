Kayseri'de 'çürük elmalardan meyve suyu' iddiasına Bakanlıktan flaş açıklama!
KAYSERİ'de çürük elmalardan meyve suyu yapıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, olay hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Bakanlık, inceleme sonuçlarını paylaştı.
Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde bir depoda çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çürük elmaların meyve suyu yapılması için fabrikalara gönderildiği, halk sağlığının tehlikeye atıldığı ileri sürüldü. Görüntülerde onlarca çürük elma dikkat çekmiş sosyal medyada akıllara 'bunu mu içiyoruz?' sorusu gelmişti. Bakanlık yerinde inceleme sonrası yaptığı açıklamada, 'olayın gerçek olmadığını' belirtti.
Depoya ulaşıldı: İncelemeye ilişkin; 12 Kasım 2020 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden meyve suyu yapımında kullanıldığı iddia edilen çürük elmalar ile ilgili yapılan paylaşımlar üzerine Kayseri Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı, sosyal medyada paylaşımı yapılan eve ait depoya ulaşıldığı belirtildi.
10 ton imha edildi: Açıklamada, "Üreticinin sadece ev ihtiyacı için ayrılmış 12 kasa elmasının olduğu tespit edilmiştir. Üreticinin çürük ve ıskarta elmaları Yeşilhisar’da bir şahsa sattığı beyanı üzerine söz konusu şahsın deposunda inceleme yapılarak, 10 ton kısmen çürük ve ıskarta elma tespit edilerek ivedi şekilde yasal işlemler başlatılmış, işlemlerin sonucunda elmalar imha edilmiştir." denildi.
"Halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır"
Açıklamanın devamında, "Kayseri ve Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizin kapsamlı çalışmaları ve denetimleri sonucunda bölgede faaliyet gösteren meyve işleme (meyve suyu ,reçel vb) tesislerinde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Halkımızın sağlığı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ekiplerimiz hassasiyetle çalışmalarını sürdürecektir" sözlerini kullanıldı.