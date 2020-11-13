Adıyaman vakalar patladı! 1 haftada 887 yer karantinaya alındı

ADIYAMAN’da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında son 1 hafta içerisinde 887 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Abone ol

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 5 Kasım’da 133, 6 Kasım’da 104, 7 Kasım’da 114, 8 Kasım’da 91, 9 Kasım’da 121, 10 Kasım’da 113, 11 Kasım’da 116, 12 Kasım’da ise 198 adres karantina altına alındı. Toplam 887 adresin karantinaya alındığı Adıyaman’da, valilik tarafından vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları istendi.