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Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira cezası kesti

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

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Rekabet Kurulunca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti.

197 milyon lira cezası

Açılan soruşturma neticesinde Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Geçen hafta savunma vermişti

Google "Genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta da sözlü savunma vermişti.

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