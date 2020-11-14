Sunucu Cem Özer: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu
Oyuncu Cem Özer, katıldığı programda "Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu" açıklaması yankı uyandırdı.
Oyuncu Cem Özer, yıllar önce televizyonda yayınlanan "Laf Lafı Açıyor" programıyla ilgili "Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu" dedi.
Cem Özer, oyuncu Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı ve YouTube üzerinden yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu.
"Livaneli benim programda kaybetti, Erdoğan seçildi"
Cem Özer, 1991-2007 yılları arasında televizyonda yayınlanan "Laf Lafı Açıyor" programıyla ilgili konuşurken anlattıkları gündem yarattı ve çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Cem Özer'in o açıklamaları...
"Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti." diyen Özer, "Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu." ifadelerini kullandı.